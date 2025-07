Taranto, la Regione premia le eccellenze sportive del sud Puglia

TARANTO – Consegnati a Taranto 155 riconscimenti ad altrettante eccellenze sportive pugliesi dell’area: Brindisi, Lecce e Taranto.

L’iniziativa della Regione Puglia ha inteso celebrare il capoluogo ionico in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026, scegliendo il capoluogo ionico per ospitare la cerimonia di premiazione relativa al sud della Puglia (Taranto, Brindisi e Lecce). Consegnate targhe e diplomi, ma anche un contributo in denaro: Da 3000 a 5000 euro alle società e da 1000 a 2000 per i singoli atleti, complessivamente in tutta la regione sono stati assegnati 330 riconoscimenti.

