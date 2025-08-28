28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, la proposta di Battista. I PUC per pulire le strade

Leo Spalluto 28 Agosto 2025
centered image

TARANTO – Il segretario cittadino della Lega di Taranto, Francesco Battista, propone una idea per combattere l’emergenza rifiuti nelle strade della città attraverso i PUC, i progetti utili per la collettività.

 

About Author

Leo Spalluto

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, in autunno manifestazione ambientalista su ex Ilva

28 Agosto 2025 Leo Spalluto

Taranto, i primi nomi per le Regionali. C’è anche Vannacci

28 Agosto 2025 Leo Spalluto

Scuola: caro libri tra bonus e usato

28 Agosto 2025 Marzia Baldari

San Giorgio Ionico, motociclista in codice rosso dopo incidente sulla SS7 TER

28 Agosto 2025 Massimo Todaro

Finanza sequestra 190mila prodotti non a norma a Taranto e provincia

28 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Accoltella l’ex compagna: arrestato 35enne nel Tarantino

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Eccellenza e Promozione pugliese in esclusiva col Gruppo Editoriale Distante

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Carovigno, hashish nascosto in villaggio turistico: due arresti e una denuncia

28 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Volley A3/M, iniziata ufficialmente la stagione 2025/2026 della Joy Volley

28 Agosto 2025 Christian Cesario

Lecce saluta il comandante D’Amato: “Un’esperienza di crescita umana”. In tre anni 1850 arresti e 20mila denunce

28 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo