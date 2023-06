Taranto: La pet therapy entra nel carcere

Non è la risoluzione dei tanti e gravi problemi di cui soffre il carcere di Taranto, ma certamente una risposta semplice e importante a chi vive drammaticamente la detenzione carceraria per una situazione personale di elevata fragilità”. Carlo Martello, segretario generale della Confcooperative, sintetizza così il proprio entusiasmo, pur ancorato alla realtà, per la firma della convenzione che introdurrà la pet therapy nel carcere di Taranto in favore dei detenuti portatori di disagio psichico.

Convenzione sottoscritta dalla direzione della casa circondariale, dal dipartimento Salute Mentale ASL/TA, dalla Confcooperative di Taranto, dal WWF – Taranto, dall’ARPEC- Taranto, dall’OIPA- Taranto, dalla cooperativa Kratos.

Giovanni De Vincentiis, presidente del locale WWF e figura chiave dell’iniziativa, mette in risalto l’importanza della pet therapy ricordando che questa attività ha ottenuto il riconoscimento come cura ufficiale con il decreto del presidente del consiglio del 28 febbraio 2003 e che può essere espletata solo da professionisti che abbiano seguito corsi specifici oppure master erogati esclusivamente dalle Università.

“La stessa Fondazione Veronesi – dice De Vincentiis – si è espressa in modo lusinghiero sulla pet therapy, espletata con importanti risultati in favore di pazienti oncologici, anziani affetti da Alzheimer, ragazzi vittime di bullismo, carcerati e tutte le persone che faticano a comunicare perché affette da deficit cognitivi o motori. I cani sono una chiave preziosa per entrare in contatto con un mondo altrimenti inaccessibile. L’Accademia di Istruzione e Cultura Cinofila Dobredog ci rammenta che il carcere ha, tra i suoi obiettivi riconosciuti, anche la rieducazione, il recupero e la promozione del reinserimento sociale: per queste ragioni la presenza dei cani può concorrere a umanizzare la pena in un ambiente spesso difficile, in virtù di relazioni gratificanti e consistenti, capaci di far riemergere nei detenuti risorse e sentimenti spesso dimenticati nell’ambiente penitenziario”, conclude De Vincentiis.

Questo quindi l’impegno assunto da tutti i firmatari ai quali, e in particolare alla Direzione del Carcere e al DSM/ASL, va riconosciuta la grande sensibilità verso gli ultimi che popolano la Casa Circondariale di Taranto.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp