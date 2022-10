Taranto: La parità di genere nei luoghi di lavoro, convegno ODCEC

Il Comitato delle Pari Opportunità dell’ODCEC di Taranto, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Taranto, con la Fondazione Scuola Forense Taranto, con il Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” sezione di Taranto e con l’Ordine dei Consulenti del lavoro, ha promosso per giovedì 27 ottobre 2022 il convegno “La parità di genere nei luoghi di lavoro: obiettivi, strumenti, agevolazioni”.

Un interessante incontro di riflessione, approfondimento e aggiornamento nel corso del quale relazioneranno la professoressa Valeria Filì, ordinaria di Diritto del lavoro della Università di Udine e Presidente del CUG (Comitati Unici Garanzia), la professoressa Carmela Garofalo. ricercatrice in diritto del lavoro dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, e la dott.ssa Antonella Ricci, consigliera nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro con delega alle politiche giovanili e di genere. Modererà i lavori la dott.ssa Franca Todaro, Presidente del Comitato pari Opportunità dell’ODCEC di Taranto. Sono previsti i saluti del dott. Francesco Vizzarro, presidente ODCEC Taranto, dell’avv. Antoniovito Altamura, presidente Ordine Avvocati Taranto, dell’avv. Paola Donvito, presidente Fondazione Scuola Forense Taranto, dell’avv. Claudio Schiavone, presidente CSDN sezione di Taranto e del dott. Giovanni Prudenzano, presidente ordine Consulenti del Lavoro Taranto. Saranno presenti anche i componenti del Comitato: Barbara Lomartire, Francesco Trani, Veronica Cuscela, Antonia Testa, Enrico Enriquez, Fabio Boccuni.

Per il Comitato delle Pari Opportunità dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Taranto si tratta del primo seminario dedicato al tema. Il Comitato, conformemente alle proprie finalità istituzionali, ha voluto promuovere un evento formativo sulla valorizzazione di genere, la competitività e la sostenibilità delle imprese con importanti novità in materia di pari opportunità come le norme sulla maternità, paternità e congedo parentale al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata. Nel corso dell’incontro formativo si tratterà anche del problematico allargamento della nozione di discriminazione nel codice delle pari Opportunità nonché della certificazione delle parità di genere delle imprese, associata a sgravi fiscali e ad altre premialità.