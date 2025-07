Taranto, la magia dei droni alla processione della Madonna del Carmine

È stata una grande festa, quella che ha caratterizzato la processione della Madonna del Carmine di mercoledì 16 luglio. Al posto della tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici si è svolto un artistico volo di droni luminosi dal Castello Aragonese, realizzato grazie a Confapi Taranto che ha supportato l’evento con il proprio Fondo Cultura e Turismo.

Al termine il presidente Fabio Greco ha ricevuto un meritato riconoscimento per l’impegno profuso da parte dell’Arci confraternita del Carmine.

Grazie di cuore alla Confraternita del Carmine e, in particolare, al Priore Antonello Papalia per l’omaggio ricevuto questa sera – sottolinea il presidente Greco – .

Un gesto che accolgo con profonda gratitudine, soprattutto in occasione dell’importante 350° anniversario di fondazione della Confraternita, autentico presidio di fede, cultura e identità per la nostra città.

In un tempo in cui tutto corre veloce, le tradizioni religiose rappresentano un punto fermo, un legame profondo con le nostre radici e con i valori che ci hanno resi comunità. Custodirle e celebrarle, come ha fatto magnificamente la Confraternita del Carmine in questi giorni, significa dare senso e direzione anche al nostro futuro.

Dedico questo riconoscimento a tutti gli associati di Confapi Taranto, con cui stiamo portando avanti un lavoro fatto di sinergia, positività e trasparenza, sempre nel rispetto reciproco e a tutela degli interessi collettivi. Senza se e senza ma.

Credo fermamente che lo stare insieme, il fare rete, il creare occasioni di incontro e collaborazione siano la chiave per rendere il nostro territorio più unito, più forte e pronto ad affrontare le sfide del futuro.

Con questo spirito continueremo a camminare, fianco a fianco con tutte le realtà che credono nel valore del lavoro, della comunità e della speranza.