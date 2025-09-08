8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Lamine Jallow (foto Todaro/Antenna Sud)

Taranto, la LND Puglia replica a Di Bari sul caso Jallow: “Dichiarazioni fuorvianti”

Lorenzo Ruggieri 8 Settembre 2025
centered image

Il mancato tesseramento di Lamin Jallow aveva sollevato qualche perplessità in casa Taranto. Il direttore sportivo degli ionici Riccardo Di Bari, infatti, aveva definito “eccessivamente rigida” e “senza precedenti” l’applicazione della norma che proibisce il tesseramento di un ulteriore calciatore extracomunitario dopo lo svincolo di un giocatore con lo stesso status.

Con un comunicato ufficiale, il Comitato Regionale pugliese della LND ha replicato alle dichiarazioni del ds dei rossoblu, catalogandole come “fuorvianti e totalmente prive di ogni fondamento regolamentare”. La LND Puglia, in particolare, ha ricordato il Comunicato Ufficiale n.285/A della FIGC, il quale al comma 10 stabilisce come il trasferimento o lo svincolo di un calciatore extracomunitario non consenta il tesseramento di un ulteriore calciatore con lo stesso status nella stagione in corso al di fuori dei limiti stagionali stabiliti dall’art.40 quarter delle NOIF. Il presidente del Comitato Regionale Vito Tisci, inoltre, avrebbe trasmesso tutta la documentazione rilevante alla Procura Federale. Le accuse di Di Bari, secondo la LND Puglia, sarebbero “non solo ingiustificate, ma anche lesive dell’onorabilità delle istituzioni sportive operanti sul territorio”. Un’ulteriore pagina, dunque, si aggiunge ad una vicenda che ha già sollevato polemiche e interrogativi.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Manduria: la vicepresidente rivolge un gestaccio all’arbitro

8 Settembre 2025 Claudia Carbonara

Mirko Carretta, sessantacinque secondi per prendersi la Virtus Francavilla

8 Settembre 2025 Giovanni Scialpi

Promozione Puglia, Gironi A/B: risultati e classifiche

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Serie C/C, Cerignola-Siracusa 3-1: gli highlights

8 Settembre 2025 Antonio Specchio

Promozione Puglia, Mesagne-Squinzano 0-1: gli highlights

8 Settembre 2025 Emiliano Di Presa

Serie C/C, Latina-Picerno 1-2: gli highlights

8 Settembre 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Taranto, la LND Puglia replica a Di Bari sul caso Jallow: “Dichiarazioni fuorvianti”

8 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Manduria: la vicepresidente rivolge un gestaccio all’arbitro

8 Settembre 2025 Claudia Carbonara

Carabinieri arrestano pusher dopo inseguimento tra le vie di Novoli

8 Settembre 2025 Gloria Roselli

Taranto, auto si ribalta a Talsano: anziani coniugi in ospedale

8 Settembre 2025 Dante Sebastio