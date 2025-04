Taranto, la FIGC delibera la decadenza dal tesseramento dei calciatori

Si chiude un altro capitolo per il Taranto calcio. Nella giornata di oggi, infatti, la FIGC ha deliberato la decadenza dal tesseramento di tutti i giocatori finora appartenenti al club ionico nati precedentemente al 1º gennaio 2010. Ad eccezione dei giovani atleti militanti nell’Under 15, dunque, i calciatori finora tesserati con il Taranto sono stati liberati da vincoli di tesseramento. L’ennesima pagina nera in una stagione da dimenticare in riva allo Ionio.

