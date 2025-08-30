30 Agosto 2025

Taranto, la difesa di Confcommercio sull’aumento dei prezzi

Leo Spalluto 30 Agosto 2025
TARANTO – L’aumento dei prezzi non è colpa dei commercianti che molto spesso rinunciano in maniera pesante ai propri margini di guadagno. Confcommercio Taranto difende la categoria dalle accuse.

