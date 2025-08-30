Taranto, la difesa di Confcommercio sull’aumento dei prezzi

TARANTO – L’aumento dei prezzi non è colpa dei commercianti che molto spesso rinunciano in maniera pesante ai propri margini di guadagno. Confcommercio Taranto difende la categoria dalle accuse. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: confcommercio Continue Reading Previous Taranto, rossoblù allo Stadio Italia di Massafra: “Gesto doveroso”Next Manduria, contro i dazi americani Primitivo punta sulla Cina potrebbe interessarti anche Manduria, contro i dazi americani Primitivo punta sulla Cina 30 Agosto 2025 Leo Spalluto Taranto, rossoblù allo Stadio Italia di Massafra: “Gesto doveroso” 30 Agosto 2025 Leo Spalluto “Legend” 2025: al via tre giorni di musica elettronica, arte e connessione in Puglia 30 Agosto 2025 Giuseppe Cutro Ginosa, frontale sulla provinciale 580: un morto e un ferito grave 30 Agosto 2025 Dante Sebastio Taranto, nominato il CdA di Kyma Ambiente 29 Agosto 2025 Redazione Taranto, Confcommercio chiede rimodulazione BRT 29 Agosto 2025 Leo Spalluto
potrebbe interessarti anche
Manduria, contro i dazi americani Primitivo punta sulla Cina
Taranto, rossoblù allo Stadio Italia di Massafra: “Gesto doveroso”
“Legend” 2025: al via tre giorni di musica elettronica, arte e connessione in Puglia
Ginosa, frontale sulla provinciale 580: un morto e un ferito grave
Taranto, nominato il CdA di Kyma Ambiente
Taranto, Confcommercio chiede rimodulazione BRT