Taranto: la città contro il genocidio a Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla

TARANTO:
Cori e manifesti, bandiere della Palestina e della pace. A manifestare a Taranto ci sono associazioni, studenti, attivisti, la politica locale e provinciale, e soprattutto i residenti, compresi i bambini: nelle loro voci il dramma di assistere in mondovisione al genocidio del popolo palestinese. Taranto risponde così alla mobilitazione promossa dalla CGIL a sostegno della Global Sumud Flotilla.
