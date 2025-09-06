Taranto: la città contro il genocidio a Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla

TARANTO:

Cori e manifesti, bandiere della Palestina e della pace. A manifestare a Taranto ci sono associazioni, studenti, attivisti, la politica locale e provinciale, e soprattutto i residenti, compresi i bambini: nelle loro voci il dramma di assistere in mondovisione al genocidio del popolo palestinese. Taranto risponde così alla mobilitazione promossa dalla CGIL a sostegno della Global Sumud Flotilla.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author