Taranto, la candidata “virtuale” Anna Luce D’Amico si presenta in video

TARANTO – “Quello che nasce qui può valere ovunque”: è questo il messaggio chiave del primo videomessaggio ufficiale di Anna Luce D’Amico, la candidata sindaco di Taranto generata interamente con l’intelligenza artificiale.

Il video sarà presentato venerdì 11 aprile alle ore 19.45 in contemporanea a Taranto (al Sonora – Art Music, via Principe Amedeo) e a Roma (nel Salone delle Colonne di piazza Marconi), per poi essere pubblicato il giorno successivo online sul sito ufficiale e sui canali social della candidata.

“Per la prima volta – si legge in una nota –, Anna Luce parlerà direttamente ai cittadini, raccontando la sua idea di città giusta, pulita, accessibile, progettata per funzionare. E lanciando una domanda provocatoria al mondo della politica: e se con un algoritmo si potesse fare meglio?”.

Il progetto è una sperimentazione unica in Italia, ideata da un team di esperti di comunicazione pubblica e politica, molti dei quali originari di Taranto, tra cui Pierluca Tagariello e Andrea Santoro. L’obiettivo è esplorare nuovi linguaggi e strumenti per ripensare la partecipazione democratica e ridefinire le forme di rappresentanza, anche alla luce delle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Anna Luce D’Amico non è una candidata reale, ma un’intelligenza artificiale progettata per simulare un ideale di leadership civica. La sua “candidatura” vuole stimolare un dibattito sul futuro della politica, dell’informazione e della cittadinanza attiva, proprio in una città – Taranto – simbolo di complessità, trasformazioni e sfide.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author