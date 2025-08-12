12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Kyma Servizi: insediato nuovo Consiglio di Amministrazione

Redazione 12 Agosto 2025
centered image

Prosegue il percorso di rinnovamento della governance delle società partecipate impegnate nella gestione dei principali servizi urbani del Comune di Taranto.

Nella mattinata di martedì 12 agosto, a Palazzo di Città, è stato rinnovato il vertice di Kyma Servizi, realtà che eroga servizi tecnici specialistici e svolge interventi di manutenzione a supporto della gestione del patrimonio immobiliare comunale.

Alla presenza del Sindaco Piero Bitetti e dell’Assessore alle Società Partecipate Gianni Cataldino, l’assemblea dei soci ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da:
Paola Tagariello, presidente
Oscar Lagioia, vicepresidente
Giuseppe Stasolla, consigliere

”Al nuovo CdA rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, con la convinzione che saprà garantire alla città un servizio sempre più efficiente e di elevata qualità“, ha dichiarato il Sindaco Piero Bitetti.

”Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami. Affronto questo incarico con la volontà di mettere le mie competenze al servizio della comunità, in piena coerenza con le linee guida del socio unico, per contribuire alla crescita e al consolidamento della società“, ha detto Paola Tagariello, presidente di Kyma Servizi.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Decarbonizzazione ex Ilva: siglata la bozza di intesa a Roma

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

AIA ex Ilva, Angolano (M5S): “Subito ricorso al TAR, basta carbone”

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

Crisi ex Ilva, dalla Regione aiuto a 5mila lavoratori dell’indotto

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, Tagariello nominata presidente di Kyma Servizi

12 Agosto 2025 Redazione

Sava: guardia medica nel degrado, la denuncia shock del dottore, ma il sindaco smentisce

12 Agosto 2025 Marzia Baldari

San Pietro in Bevagna: Spritz a 5 euro e scontrino su richiesta

12 Agosto 2025 Marzia Baldari

potrebbe interessarti anche

Poggiardo, ex discarica “Pastorizze” verso la chiusura definitiva

12 Agosto 2025 Gloria Roselli

Secondo focolaio West Nile a Foggia: rilevata la positività di un cavallo

12 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Gravina, Basanisi: “Qui ho trovato un ambiente sano”

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Decarbonizzazione ex Ilva: siglata la bozza di intesa a Roma

12 Agosto 2025 Dante Sebastio