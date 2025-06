Taranto, Kyma Mobilità: possibili disservizi linee autobus

TARANTO – In occasione di questa tornata elettorale per il ballottaggio per l’elezione del Sindaco di Taranto e per i cinque Referendum, numerosi dipendenti di Kyma Mobilità, specialmente quelli addetti alla guida degli autobus, saranno impegnati solo quali Rappresentanti di lista, in quanto ex lege non possono svolgere altre funzioni ai seggi.

Si tratta di circa il 35% del personale di guida, un aumento significativo rispetto al 20% della tornata elettorale precedente che riguardava Taranto e Massafra, invece questa interessa tutti i comuni italiani per i referendum. Peraltro questa percentuale è destinata ad aumentare ulteriormente in quanto, com’è noto, sono possibili accreditamenti anche direttamente presso i seggi elettorali fino alla loro apertura, ovvero alle ore 16.00 di sabato 7 giugno.

Pertanto Kyma Mobilità, pur avendo già adottato sul piano interno la sospensione della concessione di ferie e di permessi sindacali retribuiti del personale di guida, da sabato 7 a martedì 10 giugno prossimi non sarà in grado di garantire il completo svolgimento degli ordinari servizi di linea del trasporto pubblico urbano e suburbano.

Kyma Mobilità si scusa per i disagi che tali disservizi, indipendenti dalla volontà dell’Azienda, potranno causare agli utenti.

