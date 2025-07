Taranto, Kyma Mobilità, Gira: “Trasporti pubblici più puntuali e vivibili”

Prime parole dopo la nomina: “Torno presidente con orgoglio e massimo senso di responsabilità”

Giorgia Gira è stata nominata presidente di Kyma Mobilità, l’azienda partecipata del Comune di Taranto che gestisce i servizi di trasporto urbano. Il ritorno alla guida dell’ente è stato accolto da Gira con “orgoglio e massimo senso di responsabilità”, ha dichiarato ringraziando il sindaco Piero Bitetti per la fiducia.

Nel suo intervento, Gira ha indicato le priorità operative del suo mandato, a partire dal monitoraggio del progetto BRT (Bus Rapid Transit), che rappresenta una trasformazione significativa per la mobilità cittadina. Il progetto, ha sottolineato, deve essere accompagnato da un attento controllo per minimizzare i disagi derivanti dai cantieri. Per questo, ha annunciato l’apertura di un dialogo costante con le associazioni di categoria, con l’obiettivo di condividere le criticità e trovare soluzioni comuni.

Tra le questioni più sentite, anche quella dei parcheggi, soprattutto nel centro cittadino. Gira ha annunciato la riattivazione dei tavoli di confronto con le rappresentanze del commercio e le associazioni del territorio, per individuare strategie condivise che concilino vivibilità urbana e vitalità economica.

Altro aspetto centrale sarà il rapporto con il personale e le organizzazioni sindacali. Gira ha assicurato un’immediata interlocuzione con i dipendenti dell’azienda, convinta che la crescita di Kyma Mobilità passi attraverso la valorizzazione del lavoro e il dialogo interno.

Tra gli obiettivi dichiarati anche il miglioramento della puntualità e dell’affidabilità del servizio, affinché i cittadini possano organizzare la propria giornata potendo contare su mezzi pubblici efficaci e regolari.

“Metterò passione, impegno e ascolto in ogni azione”, ha concluso la presidente, sottolineando la volontà di fare di Kyma Mobilità un punto di riferimento stabile e credibile per la mobilità urbana di Taranto, capace di affrontare con determinazione le sfide della transizione ecologica e dell’inclusività territoriale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author