18 Agosto 2025

Taranto, Kyma Mobilità: affitto di 43mila euro per locale mai utilizzato

Dante Sebastio 18 Agosto 2025
A Taranto, in via del Ponte, a pochi metri dal “ponte di pietra”, un locale chiuso e mai utilizzato è costato oltre 43mila euro a Kyma Mobilità. L’azienda partecipata dal Comune ha sostenuto un affitto da 900 euro al mese, dal 2020 fino a pochi mesi fa, senza che lo spazio fosse mai impiegato.

La vicenda, raccontata da La Gazzetta del Mezzogiorno nell’edizione di lunedì 18 agosto, ha origine nell’ottobre 2020, quando alla guida dell’Amat c’era Giorgia Gira, che firmò il contratto di locazione. Il locale apparteneva al compagno di allora, Luca Tagliente. Una circostanza che ha alimentato ulteriori polemiche: la presidente come affittuaria e il proprietario come locatore comparivano nello stesso documento.

Il locale, rimasto chiuso per anni, non ha avuto alcuna funzione operativa. Solo di recente il nuovo presidente, Daniele D’Ambrosio, ha deciso di cederlo a Kyma Ambiente, che dovrebbe trasformarlo in spogliatoio per i dipendenti una volta conclusi alcuni lavori interni.

