Taranto, Jonica Retail: proroga CIGS e piano volontario per l’esubero

Sospesi i licenziamenti collettivi, Fisascat Cisl : “Salvaguardato il lavoro, ora percorsi condivisi e sostenibili socialmente”

Un importante accordo è stato siglato tra Jonica Retail Srl, azienda attiva nel commercio al dettaglio nella grande distribuzione con l’insegna Spazio Conad Taranto (ex Auchan), le organizzazioni sindacali e la Regione Puglia. L’intesa prevede la proroga della CIGS per contratto di solidarietà fino al 28 febbraio 2026 e l’attivazione di un piano di uscite volontarie e incentivate per la gestione dell’esubero di personale.

La misura coinvolge 122 lavoratrici e lavoratori e consente di sospendere la procedura di licenziamento collettivo, offrendo al personale interessato un’alternativa fondata su criteri di volontarietà e incentivi economici graduati, soggetti a monitoraggio congiunto.

Fisascat Cisl: “Un accordo costruito nel rispetto della dignità”

«Abbiamo lavorato con responsabilità per tutelare l’occupazione e garantire dignità a chi vive da anni nell’incertezza – ha dichiarato Mariella Vinci, segretaria generale Fisascat Cisl Taranto Brindisi –. Questo accordo è il frutto di un confronto trasparente che ha rimesso al centro il valore della volontarietà e del dialogo, senza imposizioni».

Vinci ha inoltre richiamato il ruolo della Regione Puglia, invitata a sostenere il percorso attraverso politiche attive del lavoro e strumenti di ricollocazione.

Minniti: “Si può uscire dalle crisi senza traumi”

Soddisfazione anche da parte di Corradino Minniti, operatore sindacale della Fisascat Cisl: «La chiusura positiva della procedura di licenziamento collettivo dimostra che anche nelle fasi più delicate si possono trovare soluzioni condivise. Il nostro impegno proseguirà per garantire tutela e ascolto a tutti i lavoratori coinvolti».

L’accordo arriva dopo tre anni di contratto di solidarietà, iniziati a marzo 2022, e nonostante gli investimenti già sostenuti dall’azienda, il contesto economico ha richiesto ulteriori strumenti di supporto per mantenere la sostenibilità del punto vendita.

Con questo passo, si apre ora una fase nuova per il punto vendita Spazio Conad di Taranto, fondata su un equilibrio tra sostenibilità aziendale e tutela del lavoro.

