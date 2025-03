Taranto, investita da un bus mentre cammina. Ricoverata in codice rosso

TARANTO – Grave sinistro stradale a Taranto poco prima delle 14. Una donna, mentre camminava, sarebbe stata investita da un bus che stava svoltando da via Bruno per immettersi in via Minniti,

Prontamente soccorsa dall’ambulanza del 118, la donna è stata trasportata in codice rosso al vicinissimo Ospedale SS. Annunziata, distante poche centinaia di metri.

