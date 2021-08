Taranto | Investe pedone e rischia linciaggio, salvato da poliziotto

Serata movimentata nella città vecchia di Taranto a causa di un episodio che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, prima il grave incidente, poi il tentativo di aggressione. Un uomo è stato investito in via Garibaldi da un’auto, sul posto c’erano un medico in vacanza in Puglia, residente al nord che si stava recando in aeroporto e un poliziotto fuori servizio, entrambi hanno prestato le prime cure al malcapitato, un uomo di 60 anni. Dopo l’incidente però si sono accalcate centinaia di persone che passeggiavano in zona creando involontariamente ostacolo e rallentando le operazioni di soccorso. Poco dopo l’incidente alcuni parenti dell’uomo investito sono giunti sul posto, uno di questi si sarebbe scagliato contro il conducente dell auto che ha rischiato il linciaggio. tempestivamente il poliziotto fuori servizio si è lanciato per fermare la folla ed è riuscito, non senza difficoltà, ad evitare il peggio. Sul posto l’intervento di un’ambulanza con la quale il pedone è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata in gravi condizioni, ovvero in codice rosso, ha riportato la frattura del cranio. Poco dopo sono intervenute due volanti della Polizia di stato e gli agenti della polizia locale