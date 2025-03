Taranto, inveisce contro vigilante: caos al Pronto Soccorso

TARANTO – Ha iniziato a inveire contro un vigilante perché non voleva rispettare la fila e non c’è stato verso di riportarlo alla ragione. Caos al pronto soccorso di Taranto nella tarda mattinata di domenica 9: un uomo, in fila al pronto soccorso, avrebbe perso la calma ritenendo troppo lunghi i tempi della propria attesa.

Si è rivolto così con veemenza nei confronti del vigilante, al punto di rendere necessario l’intervento della polizia per i necessari accertamenti che potrebbero sfociare anche in una denuncia.

immagini di Francesco Manfuso

