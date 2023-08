Taranto: intonaco si stacca da facciata, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Taranto nella centralissima via Regina Elena. Nella mattinata di sabato 19 agosto, un grosso pezzo di intonaco si è staccato dalla facciata di un palazzo cadendo a pochi centimetri da una donna che stava per entrare nella sua auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona effettuando rilievi per evitare che possano staccarsi altri pezzi di intonaco.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp