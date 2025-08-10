Taranto, intervento di ripristino per la ringhiera della Città Vecchia

TARANTO – Novità per la ringhiera della città vecchia a Taranto. nel corso della mattinata è stato effettuato un intervento di ripristino di una parte danneggiata alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Lucio Lonoce. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: ringhiera Continue Reading Previous Taranto, un talk show sul mare “oro blu” della città potrebbe interessarti anche Taranto, un talk show sul mare “oro blu” della città 10 Agosto 2025 Leo Spalluto Taranto, ex Ilva: Bitetti insiste, “Niente firma senza garanzie precise” 10 Agosto 2025 Leo Spalluto Taranto, nomine dopo Ferragosto per le partecipate 10 Agosto 2025 Leo Spalluto Sava, esplode bombola di gas: uomo ricoverato con gravi ustioni 10 Agosto 2025 Redazione Taranto, sindaco sfida Governo su ex Ilva: “Piano chiaro o niente accordo” 10 Agosto 2025 Dante Sebastio Grottaglie, vasto incendio sulla SP72: a fuoco vegetazione 10 Agosto 2025 Dante Sebastio
