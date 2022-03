Taranto, Canale Navigabile: insulti e pietre contro “Nave Carabiniere”

TARANTO – Insulti e lancio di pietre questo pomeriggio contro nave Carabiniere al passaggio dal canale Navigabile di Taranto da parte di un gruppo di persone che ha mostrato anche uno striscione con la scritta: “La guerra la stiamo già pagando: chi con la vita, chi con la fame. No Nato! No Putin!”. I manifestanti hanno urlato “assassini, assassini” e “vergogna” proprio mentre la nave faceva il suo ingresso in Mar Piccolo per raggiungere l’Arsenale, dove sarà sottoposta a lavori. Il video che documenta la protesta è stato condiviso sulla pagina Facebook “Taranto è lui”, diventando subito virale con centinaia di condivisioni e commenti, quasi tutti a difesa dei militari italiani. (ANSA).

Qui sotto il video che gira in rete diventato virale