TARANTO – Rocambolesco inseguimento al rione Salinella concluso con l’arresto di un giovane che ha perso la pistola durante la fuga. Questa la ricostruzione dei fatti, i Falchi della Polizia hanno notato tre giovani, riconoscendo un 24enne, abitualmente dedito allo spaccio di droga.

Affiancato con l’auto della polizia, il giovane ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Durante la fuga l’uomo ha perso la pistola che aveva in tasca, i poliziotti dopo aver bloccato il fuggitivo sono ritornati sui loro passi, recuperando sotto un’auto in sosta una pistola calibro 22 con matricola abrasa, completa di 10 cartucce dello stesso calibro il cui uso è vietato perché munizionamento da guerra.

Il 24enne e uno dei suoi amici, che nel frangente aveva tentato di impedire ai poliziotti l’inseguimento, sono stati accompagnati in Questura.

Al termine degli accertamenti il 24enne è stato tratto in arresto per porto di arma clandestina, possesso di munizioni e ricettazione.