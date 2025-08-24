Taranto, inseguimento Jeep rubata: ai domiciliari due giovanissimi

TARANTO – Sono finiti ai domiciliari i due giovanissimi presunti autori del furto di una Jeep Renegade e ritenuti i protagonisti di un inseguimento con la Polizia di Stato conclusosi con un incidente a Taranto nella borgata di Talsano. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Giovanni Sebastio See author's posts Continue Reading Previous Alliste, “market della droga” in casa: arrestato 22enneNext Taranto, il ponte perde pezzi: brutto biglietto da visita per i turisti potrebbe interessarti anche Taranto, il ponte perde pezzi: brutto biglietto da visita per i turisti 24 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Alliste, “market della droga” in casa: arrestato 22enne 24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo Conversano, fiamme in un deposito trattamento rifiuti 24 Agosto 2025 Antonella Fazio Foggia, Quartiere Ferrovia, residenti esasperati: “Ora ci difendiamo da soli” 24 Agosto 2025 Antonella D'Avola San Pietro in Bevagna, Hotel dei Bizantini nel mirino dei ladri 24 Agosto 2025 Dante Sebastio San Donaci, incendio hangar aerei: due feriti, uno in codice rosso 24 Agosto 2025 Davide Cucinelli
