24 Agosto 2025

Taranto, inseguimento Jeep rubata: ai domiciliari due giovanissimi

Giovanni Sebastio 24 Agosto 2025
TARANTO – Sono finiti ai domiciliari i due giovanissimi presunti autori del furto di una Jeep Renegade e ritenuti i protagonisti di un inseguimento con la Polizia di Stato conclusosi con un incidente a Taranto nella borgata di Talsano.

