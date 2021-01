Taranto | Iniziati i lavori di messa in sicurezza dello stadio Iacovone

Al via i lavori di messa in sicurezza dello stadio Iacovone. Lo scorso 6 dicembre una tromba d’aria ha divelto la copertura della tribuna, l’evento atmosferico ha costretto la squadra rossoblu a giocare in campo neutro. I lavori sono iniziati e quando il Taranto tornerà in campo potrà disporre del suo terreno di gioco. Adesso a causa di numerosi calciatori positivi al covid, sono state rinviate le prossime due gare casalinghe in programma domani ed il 10 gennaio, rispettivamente contro Fasano e Fidelis Andria

Oggi c’è stato un sopralluogo, oltre all’assessore ai lavori pubblici Francesca Viggiano, c’era anche il geometra del Comune di Taranto Enzo Piccolo.

Attraverso una pedana mobile – ha spiegato Viggiano – gli operatori stanno provvedendo alla rimozione delle parti danneggiate e pericolose, in modo tale da consentire in totale sicurezza lo svolgimento della prossima partita in casa.