Taranto: Indagini per truffa, Kyma Ambiente sospende selezione

Con le indagini in corso della Procura di Taranto per il reato di truffa e le ammissioni di un dirigente, Kyma Ambiente Amiu ha deciso di sospendere la selezioni. “Il Consiglio di Amministrazione di Kyma Ambiente, convocato in data odierna, ha determinato la sospensione, in via di autotutela, di tutte le procedure di selezione in atto. Eventuali nuove determinazioni verranno tempestivamente comunicate dall’azienda”, si legge in una nota dell’azienda.