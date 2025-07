Taranto, incontro pubblico con Bitetti su ex Ilva e futuro della città

In vista del Consiglio comunale monotematico dedicato all’Ilva e all’Accordo di Programma, previsto per il 30 luglio, i Verdi/AVS Taranto hanno avanzato una proposta di apertura al confronto pubblico con associazioni, comitati e movimenti cittadini. L’obiettivo è favorire partecipazione e trasparenza su temi determinanti per il futuro del capoluogo ionico.

Accogliendo la richiesta, il sindaco Piero Bitetti ha programmato un incontro pubblico alle 16.30 di lunedì 28 luglio, durante il quale ciascuna realtà potrà esporre il proprio punto di vista. Per garantire un tempo equo di intervento, ogni organizzazione dovrà designare un solo referente.

“Ilva e Accordo di Programma rappresentano due nodi cruciali per il destino industriale, sociale e ambientale di Taranto. Per questo riteniamo fondamentale coinvolgere la cittadinanza attiva in un processo partecipativo autentico”, sottolineano i rappresentanti dei Verdi AVS.

Chi intende partecipare dovrà prenotarsi scrivendo all’indirizzo assessore.gravame@comune.taranto.it, indicando il nome dell’associazione e il referente prescelto. L’incontro si configura come un’occasione di ascolto in vista del Consiglio monotematico, che si preannuncia decisivo per ridefinire il rapporto tra istituzioni e comunità locale rispetto al futuro dello stabilimento siderurgico e alle misure di riconversione.

