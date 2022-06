Taranto, incidenti e rientro: lunghe code in uscita dalla città

TARANTO – Domenica sera d’inferno per gli automobilisti in uscita da Taranto e diretti verso ovest. Sia sulla Jonica 106 che la Statale 7, si registrano lunghe code di veicoli. Sulla prima arteria la principale causa del rallentamento del traffico è in gran parte dovuta ad un incidente, senza gravi conseguenze, all’altezza dello svincolo per Palagiano, sulla carreggiata in direzione Reggio Calabria, sul posto ci sono i Carabinieri.

Situazione analoga sulla statale 7, nel tratto tra Taranto e Massafra. Le automobili procedono molto lentamente, su entrambe le strade ci sono notevoli incolonnamenti.