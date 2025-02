Taranto, incidente stradale sul ponte Punta Penna, traffico in tilt

TARANTO – Un incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, intorno alle prime ore del mattino, sul ponte Punta Penna, situato alle porte di Taranto, nei pressi dello svincolo per la località Buffoluto. Una vettura, una Smart, ha improvvisamente perso il controllo, finendo fuori strada per cause che sono ancora da accertare dalle autorità competenti. Nonostante la dinamica dell’incidente, fortunatamente non si segnalano feriti gravi, e le persone coinvolte nell’incidente non sembrano aver riportato traumi significativi.

L’incidente ha comunque causato notevoli disagi alla viabilità, con la formazione di una lunga coda di veicoli che ha paralizzato il traffico intenso che caratterizza quella zona, soprattutto nelle ore di punta. Il traffico sul ponte è stato bloccato per un lungo periodo, creando disagi non solo per i pendolari, ma anche per chi si trovava a percorrere quella strada per motivi di lavoro o viaggio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Carabinieri, che hanno provveduto a regolare il traffico e a ricostruire la dinamica dell’incidente, e i sanitari del 118, che hanno assistito le persone coinvolte e le hanno trasportate in ospedale per precauzione. Nonostante l’accaduto, la situazione è stata gestita rapidamente e il traffico ha cominciato a defluire solo dopo che il veicolo coinvolto è stato rimosso e la carreggiata è stata liberata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author