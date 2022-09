CASTELLANETA – Un motociclista 21enne, Raffaele Laera, è morto la notte scorsa in un incidente stradale a Castellaneta, in provincia di Taranto. Il giovane era alla guida della sua moto quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata. All’arrivo dei soccorritori il 21enne era già morto. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. (ANSA).