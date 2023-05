Taranto, incidente stradale con incendio in via Giusti

TARANTO – Incidente stradale con principio di incendio nella serata di mercoledì 31 a Taranto in via Giusti angolo via Oberdan. Una BMW X3, probabilmente per un cortocircuito, ha preso fuoco nel vano motore nella parte delle ruote e si è andata a schiantare contro una Seat MII che era parcheggiata in un’area recintata e ha subito forti danni.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona.

Foto e video di Francesco Manfuso

