Taranto | Incidente stradale, auto si ribalta sul Ponte Punta Penna

Rocambolesco incidente stradale questa mattina intorno alle 8 a Taranto: una Lancia Y di colore grigio si è ribaltata nei pressi dell’imbocco del Ponte Punta Penna all’ingresso della città posandosi su un fianco, provocando lunghe code sia in entrata con direzione Taranto che in uscita per l’accesso dei mezzi di soccorso. Bloccato anche lo svincolo S. Giorgio Jonico con direzione Taranto sulla Strada Statale 7.

Sul posto sono giunti tempestivamente la Polizia Stradale per stabilire la dinamica del sinistro e i Vigili del Fuoco, oltre ai sanitari.

Il giovane conducente della vettura ha riportato solo alcune escoriazioni ed è stato ritrovato sotto choc dai primi soccorritori.