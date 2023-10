TARANTO – Incidente sul lavoro nello stabilimento siderurgico di Taranto, ferito un lavoratore. Sull’accaduto interviene Acciaierie d’Italia, spiegando che l’episodio è avvenuto nella giornata odierna, l’incidente si è verificato nella centrale energetica dello Stabilimento di Taranto, è stato coinvolto un operatore di una ditta appaltatrice esterna. Il lavoratore era impegnato nel rivestimento delle tubature, è stato prontamente soccorso dal servizio sanitario interno ed è stato trasportato nell’infermeria infermeria di Stabilimento.

L’Azienda, si legge in una nota ufficiale di Acciaierie d’Italia, ha aperto un’indagine interna per accertare la dinamica di quanto accaduto. L’azienda si riserva di valutare possibili azioni nei confronti della ditta appaltatrice in relazione all’eventuale mancato rispetto delle procedure di sicurezza previste nel contratto di appalto.

