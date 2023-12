Taranto, incidente mortale: perde la vita una donna

TARANTO – Incidente stradale mortale nel primo pomeriggio del 24 dicembre a Taranto, in Via Michele Pierri, nei pressi del nuovo ospedale in costruzione. Ha perso la vita una donna che viaggiava a bordo di una delle tre auto coinvolte nel sinistro. Da chiarire le cause che hanno portato alla terribile carambola, tra una BMW, una Lancia ed una Kia, pare che la vittima viaggiasse sulla prima, sul posto si sono recati prontamente i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Taranto e le ambulanze del servizio sanitario 118. Purtroppo per la donna non c’era nulla da fare. L’arteria che dal capoluogo ionico conduce alla strada San Giorgio- Pulsano è stata interrotta al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Foto Francesco Manfuso





