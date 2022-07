Taranto, incidente mortale nei pressi del mercato ortofrutticolo deposito io

Incidente mortale oggi pomeriggio alle porte di Taranto all’altezza del mercato ortofrutticolo sulla statale Ionica 106. Ha perso la vita un ragazzo di appena 18 anni in motocicletta. Con lui un altro ragazzo che è rimasto ferito, soccorso dai sanitari del 118 è stato condotto in ospedale. Non si conoscono le cause che hanno provocato l’incidente ma pare che si tratti di un sinistro autonomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di stato e della polizia locale.