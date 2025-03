Taranto, incidente in moto: morto un uomo

Tragedia a Taranto nella serata di sabato 15 marzo. Un uomo di 32 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto in Via Cesare Battisti con via Polibio, poco prima delle 22.00.

La vittima era a bordo di una moto, una Honda di grossa cilindrata, che dopo aver impattato con una Renault Captur ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro una Jeep parcheggiata morendo sul colpo.

Sul posto, per i rilievi, Polizia, Polizia Locale, sanitari del 118 e Remo Epifani, magistrato di turno, che ha disposto il sequestro dei tre mezzi (moto, Renault Captur e Jeep). Bloccata la circolazione dei bus: una decina sono rimasti in coda.

(Foto Francesco Manfuso)

IN AGGIORNAMENTO

