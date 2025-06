Taranto, incidente in mare: Guardia Costiera recupera l’attrezzatura del sub. C’è una telecamera

TARANTO – Importante svolta nelle indagini sull’incidente in mare, la Guardia Costiera ha recuperato l’attrezzatura del sub, c’è anche una telecamera. Il grave episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri al largo della costa orientale della provincia di Taranto, dove un sub di 39 anni originario di Castellana Grotte, impegnato in una battuta di pesca a circa un miglio di distanza dalla riva, ha subito l’amputazione di una gamba dopo essere finito sotto lo scafo di un grosso gommone.

L’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni restano stabili, ma stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Taranto, sono affidate alla Guardia Costiera, in collaborazione con i Carabinieri, e proprio il personale di una motovedetta, al termine di una lunga perlustrazione di un ampio tratto di mare, ha recuperato l’attrezzatura del sub, tra cui il pallone di segnalazione, motorini da pesca dotati di telecamera “GoPro” ed effetti personali. I contenuti dei dispositivi sono ora al vaglio degli inquirenti.

La Guardia Costiera, diretta dal comandante Rosario Meo, continua a lavorare per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e fare piena luce su questo grave episodio.





