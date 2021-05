Taranto | Incidente in corso Italia, auto si ribalta

Paura questa mattina in Corso Italia a Taranto a causa di un grave incidente stradale avvenuto all’incrocio con Via Campania. Il violento impatto è avvenuto tra due auto, una di queste si è ribaltata finendo la sua corsa contro altre vetture parcheggiate e un cassonetto. Il bilancio è di una persona ferita, trasportata all’ospedale SS. Annunziata con un’ambulanza: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Taranto che hanno rimosso l’auto ribaltata. Da accertare le cause che hanno provocato l’incidente, avvenuto poco dopo le 6 di questa mattina: chiuso il traffico nel tratto di Corso Italia che è stato interessato dal sinistro.