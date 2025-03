Taranto, incidente all’incrocio tra ambulanza e auto: cinque feriti

Un’incidente stradale si è verificato questa mattina a Taranto, poco dopo le ore 10.00. All’incrocio tra via Umbria e corso Italia sono entrate in collisone una Opel Tigra e un’ambulanza. Tre le persone a bordo del mezzo di soccorso, due nella cabrio. Tutti e cinque sono rimasti feriti. Dopo le prime cure del 118 sul posto, sono stati trasportati nel vicino ospedale SS. Annunziata. Non sarebbero in gravi condizioni. Il denso fumo nero sprigionato dal radiatore dell’auto a seguito dell’impatto ha messo in allerta tutti i presenti che temevano un incendio o un’esplosione. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Non si sono sviluppate fiamme. Un semaforo rosso non rispettato, forse, alla base del sinistro. La ricostruzione è in corso da parte della polizia locale che ha anche gestito il traffico, notevolmente rallentato per circa un’ora.

