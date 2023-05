Taranto: Incidente nel cantiere ospedale S. Cataldo, due feriti gravi

Un incidente si è verificato nella mattinata di giovedì 11 maggio, attorno alle 10.30, nel cantiere del nuovo ospedale San Cataldo. Due operai, entrambi di 59 anni, sono rimasti feriti mentre erano al lavoro: pronto l’intervento del 118 che li ha trasportati immediatamente all’Ospedale SS. Annunziata per le cure del caso. Uno è ricoverato in codice rosso nel reparto di neurochirurgia, l’altro in codice arancione con una prognosi di 30 giorni.

