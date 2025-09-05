5 Settembre 2025

Taranto, incidente a Talsano (foto: Francesco Manfuso)

Taranto, incidente a Talsano: due giovani in ospedale in codice rosso

Massimo Todaro 5 Settembre 2025
Incidente a Talsano: due ragazzi in moto trasportati in ospedale in codice rosso.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì 5 settembre a Talsano, quartiere di Taranto, lungo viale Unità d’Italia, nei pressi di un noto albergo.

Nello scontro sono rimaste coinvolte una motocicletta, una Yamaha Ténéré 700, e un’autovettura Kia. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe stato causato da un tamponamento.

Ad avere la peggio sono stati due giovani che viaggiavano a bordo della moto: entrambi sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale, con ingresso in codice rosso.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e la gestione della viabilità da parte della Polizia Locale, mentre gli operatori del 118 hanno prestato assistenza ai feriti sul posto. L’incidente ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

(foto: Francesco Manfuso)

