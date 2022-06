Taranto, incidente a Lama: muore il giovane che era in moto

TARANTO – Ancora un incidente stradale mortale a Taranto, questa volta è avvenuto nel centro abitato di Lama. Non ce l’ha fatta il giovanissimo centauro coinvolto ieri in un incidente stradale avvenuto nella borgata tarantina alle 21 di sabato sera. La vittima di soli 20 anni, viaggiava in sella ad una motocicletta, soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale SS Annunziata, dove è giunto in codice rosso, nel corso della notte è deceduto. L’incidente stradale mortale è avvenuto in località “Tre Fontane”, lo scontro tra una Volkswagen Golf e la moto sulla quale si trovava il ventenne tarantino. Da chiarire la dinamica che ha causato l’incidente, sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale di Taranto. Il traffico, durante le operazioni di soccorso, è stato bloccato per circa un’ora.