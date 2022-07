Il vasto incendio che nella serata di sabato 30 luglio si è propagato in zona Santomaj, a Gandoli, nel tarantino, probabilmente è di matrice dolosa. Allertati dalle numerose chiamate dei residenti, i primi ad accorrere in Via Rose, epicentro delle fiamme, sono stati gli agenti della Polizia Locale di Leporano (De Franco, Palumbo e Marseglia) guidati dal comandante Maria Rutigliano. Oltre agli uomini dell’Antares, protezione civile di Leporano, sul posto anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Taranto e Grottaglie, guidate da Alberto Maiolo e Terenzio Ventura, che hanno lottato per oltre due ore con le fiamme, alimentate dal forte vento, prima di riportare la situazione alla normalità. A seguire le operazioni da vicino anche Vincenzo Damiano, sindaco di Leporano, Antonio Palumbo, consigliere, e Iolanda Lotta, assessore.