TARANTO – Per motivi di sicurezza, non è stato consentito il rientro nelle loro abitazioni agli inquilini nello stabile dove nel pomeriggio di ieri si è sviluppato il pauroso incendio che è costato la vita ad una anziana di 83 anni, Rosalia Mistretta, rimasta intrappolata nella sua casa.

I Vigili del Fuoco hanno operato fino a notte fonda per spegnere gli ultimi focolai, Piazza Giovanni XXIII è stata costantemente transennata e presidiata per tutta la notte da Polizia e Carabinieri. Hanno potuto fare rientro poco dopo le 22 di ieri sera, invece, i residenti dello stabile attiguo, entrambi gli edifici erano stati fatti evacuare tempestivamente.

