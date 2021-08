Taranto | Incendio in uno stabilimento balneare, ingenti danni

Le fiamme si sono sviluppate dopo le sei di questa mattina all’interno dello stabilimento balneare “Jamaica” sulla Litoranea salentina a pochi chilometri ad est della città di Taranto, non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo, sul posto oltre ai Vigili del fuoco di Taranto si sono recate anche due pattuglie dei Carabinieri. È stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per prestare le cure del caso una persona che ha accusato un malore. In particolare il fuoco si sarebbe sviluppato all’interno del locale che ospita la “frescheria” annessa allo stabilimento balneare.

Foto F. Manfuso