Taranto, incendio in un vigneto: fumo nero visibile dalla città

TARANTO – Un vasto incendio è divampato nella serata di domenica in un vigneto abbandonato di circa 4 ettari situato nei pressi di via Sordi, nella periferia di Taranto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale, impegnati a lungo con due mezzi per domare le fiamme, sprigionatesi intorno alle 19:30-20:00.

Il rogo ha interessato numerosi rotoli di plastica, un tempo utilizzati per la copertura delle vigne, che hanno generato un’intensa colonna di fumo nero, visibile anche da diverse zone della città. Fortunatamente, l’incendio non è avvenuto nei pressi dell’ospedale San Cataldo, come inizialmente temuto.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, data l’estensione del fuoco e la presenza di materiale combustibile. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Il fuoco si è esteso anche nei pressi della strada provinciale 104.

