Taranto, incendio in un canneto a San Vito: strada chiusa al traffico

Un vasto incendio è divampato a San Vito, frazione costiera di Taranto, interessando un canneto lungo viale Ionio, in prossimità di una nota discoteca e dell’ex stabilimento balneare Mare Chiaro.

Le fiamme, alimentate probabilmente dalle alte temperature e dal vento, hanno richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, supportati da Carabinieri e Polizia Locale.

A scopo precauzionale, il tratto stradale interessato, particolarmente frequentato durante il periodo estivo, è stato chiuso al traffico.

Non si registrano al momento danni a persone o abitazioni. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell’incendio e mettere in sicurezza l’area.

(foto e video: Francesco Manfuso)

