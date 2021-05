Taranto | Incendio in un appartamento nel centro della città

Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di oggi in pieno centro a Taranto. Un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento al primo piano di uno stabile in Via Mazzini all’angolo con Via Cavallotti. Srando a quanto si è appreso le fiamme si sarebbero sviluppate dalla cucina, al momento del rogo in casa si trovava un’anziana donna che è stata tratta in salvo dal tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Taranto come si evince dalle immagini realizzate da Francesco Manfuso. Sono stati i vicini a dare l’allarme al 115 dopo aver notato il fumo uscire dalle finestre dell’appartamento. Il fuoco ha provocato ingenti danni