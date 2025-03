Taranto, incendio in un appartamento al 18° piano

Un incendio è scoppiato in un appartamento al 18° piano di un edificio in Viale Unicef 40, a Taranto. L’allarme è stato dato da una pattuglia della Guardia di Finanza, che ha notato il fumo. Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte, ma nessuna ipotesi è esclusa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco con l’autoscala e un’autobotte per domare le fiamme. (Foto Francesco Manfuso – notizia in aggiornamento)

