Taranto | Incendio in appartamento, muore anziana donna

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Taranto in Viale Magna Grecia. In seguito ad un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento all’undicesimo e ultimo piano di uno stabile al civico 468, ha perso la vita un’anziana donna di 86 anni, ex insegnante. Non sono state accertate le cause che hanno causato il rogo, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato della sezione Scientifica. Quando sono giunti i soccorsi per la donna purtroppo non c’era più nulla da fare, stando a quanto si apprende nell’abitazione c’era molto fumo, non si esclude che il decesso possa essere stato causato da soffocamento, sarà l’esame del medico legale a chiarire. Per motivi di sicurezza durante l’intervento dei soccorritori lo stabile è stato fatto evacuare, al momento dell’incendio sviluppatosi poco prima delle 14, in casa c’era un’altra persona rimasta incolume, i vigili del fuoco intervenuti con tre mezzi ed un’autobotte hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio.