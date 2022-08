TARANTO – Incendio nelle prime ore del mattino in un recinto in Via Porto Mercantile alla periferia di Taranto. Le fiamme hanno completamente distrutto due mezzi parcheggiati, una Fiat Doblò ed una vettura elettrica per diversamente abili. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Taranto, si sono recati anche gli agenti della squadra Volanti della Questura. Le indagini chiariranno la natura del rogo.

Immagini Francesco Manfuso